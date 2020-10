E l presidente Alberto Fernández destacó que "en tiempos en los que algunos dicen que las fábricas y las inversiones se van, acá hay una empresa que confía en que la Argentina crece e invierte más de 700 millones de dólares". Lo hizo al encabezar este mediodía en Dock Sud, Avellaneda, el anuncio de inversiones en la Refinería Raizen, licenciataria de Shell, luego de hacer una recorrida por las instalaciones.

Fernández recordó que no bien inició su gobierno fue a verlo el titular del Grupo Cosan -dueño de Raizen a partes iguales con la petrolera Royal Dutch Shell-, y con presencia en Brasil desde 2011 y en Argentina desde 2018. "Vino a decirme que querían hacer una inversión importante y necesitaba una certeza de mi palabra sobre el horizonte que vislumbrábamos", comentó el jefe de Estado.

Agregó que "le expliqué que por motivos electorales el gobierno anterior había retrasado las tarifas, y además le comenté el estado de crisis en el que dejaron a YPF". En ese panorama, Fernández agregó que "hoy le doy las gracias por haber confiado". Los principales ejecutivos del grupo confirmaron que decidieron hacer la inversión porque esos lineamientos trazados por Fernández se cumplieron.

Acompañaron en el acto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además de funcionarios, autoridades de Raizen y sindicalistas.

"Como lo dije al momento de sumir y otras veces, para nosotros es muy importante el valor de la palabra. En la política argentina, sobre todo en los últimos años, la palabra se ha desvalorizado mucho", remarcó el primer mandatario. Seguidamente, recordó que durante el gobierno anterior "la mentira fue una constante, con presupuestos que se presentaban y a los siete días se alteraron y con planes cambiarios que a los cinco días estaban estallados" y reiteró a los empresarios de la refinería que "les agradezco por haber confiado en nosotros y acá vemos una importante inversión a desarrollarse en los próximos tres años".

Según informó la empresa, el total a invertir será de 715 millones de dólares y se prevé generar más de 4.000 empleos. El plan es desarrollar una nueva línea de producción de combustibles, aumentar la capacidad de procesamiento en la refinería y mejorar la eficiencia energética con la incorporación de nuevas prácticas ambientales.

Desde Dock Sud

Posteriormente, el Presidente recordó que fue desde la zona del Dock Sud, donde está emplazada la planta de la refinería, "donde salieron decenas de miles de personas hacia la Plaza de Mayo, para reclamar por la libertad de un hombre, del coronel del pueblo -en alusión a Juan Domingo Perón- el 17 de octubre de 1945".

Antes de concluir su discurso, Alberto mencionó que "como recordarán, Cristina me dijo: ‘Presidente, no escuche a los poderosos, escuche a la gente’, y yo me encuentro con la gente, que sigue buscando trabajo".