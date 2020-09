E l papá de Facundo Báez Sosa, Silvino, a ocho meses del crimen del joven atacado a golpes en la puerta de un boliche de Villa Gesell el 18 de enero, lo recordó ayer con dolor: "Para nosotros todos los días son 18 de enero, no tenemos paz ni alegría, la vida ha cambiado rotundamente, vivir sin Fer es muy difícil. Vivimos la vida día a día, no tenemos planes, tratamos de poder sobrevivir con este dolor lo mejor posible, otra cosa ya no nos queda".

Silvino aseguró que "lo único" que les queda es "pedir justicia por su memoria, porque Fernando fue un pibe maravilloso".

"Jamás en mi vida me imaginé vivir sin mi hijo, lo extraño mucho, me hace falta un montón, él era nuestra mano derecha, estamos huérfanos. Antes éramos felices, mi mujer era feliz y esa mujer no va a volver más, vivimos porque no nos queda otra", sostuvo.

"Espero que el juicio nos alivie un poco y que podamos hacer el duelo y darle justicia a Fernando. Todos los días lo extrañamos más, el dolor es muy grande, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Igual, sea lo que sea, el veredicto del juez o del jurado, nosotros ya estamos arruinados para toda la vida", expresó.

Graciela, la mamá, dijo que los días son "difíciles" y que cada vez están "peor", aunque tratan de "salir para adelante y seguir pidiendo justicia".

"Él era un chico sano que sólo quería divertirse un poco y se cruzaron esos asesinos en su camino que le pegaron hasta matarlo, la verdad es que es muy triste", relató la mamá.

"Vamos a ir un rato al cementerio, nos cuesta mucho, me dan ganas de ir y sacarlo de ese lugar tan oscuro en el que está, no era este su momento", sostuvo.

La fiscal que investiga el caso, Verónica Zamboni, comenzó a redactar el requerimiento de elevación a juicio de la causa con diez rugbiers imputados, para quienes la defensa planea pedir que un jurado popular analice las pruebas. La fiscal lo caratuló "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Báez Sosa, delito que contempla como pena la prisión perpetua.

La situación se complicó porque se registró un caso de Covid en la fiscalía y quedaron todos aislados. Una vez que el caso sea elevado a juicio, la defensa de los acusados, a cargo del letrado Hugo Tomei, solicitará que el debate sea por jurados, tal como contempla la legislación bonaerense para los delitos graves, con penas en expectativa mayores a los 15 años de prisión, como en este caso.

A raíz de los reveses que recibió a todos los planteos de nulidad y apelación presentados en el expediente a lo largo de la instrucción del caso, la defensa cree que la mejor estrategia de cara al juicio será que un jurado popular evalúe las pruebas y la participación de cada uno de los rugbiers.

Por su parte, el querellante Fabián Améndola, quien junto a Fernando Burlando representa a los padres de Fernando, explicó a radio AM1210 que "la fiscalía recibió declaración a los padres de Fernando por videollamada y restan pocos elementos" para que el caso llegue a juicio.

"Estamos en la puerta de la elevación a juicio y en los próximos días la fiscalía seguramente va a hacer el requerimiento, por lo que calculamos que antes de fin de año la causa estará radicada en un tribunal oral de Dolores", añadió el querellante,

"Para nosotros está tan clara la situación que sería indistinto que lo juzgue un tribunal de jueces o un jurado popular. Se ha podido recolectar muchísima prueba y hay mucha prueba vinculada a imágenes, nos parece que no habría mucha duda en relación al accionar de cada uno de los imputados", expresó.