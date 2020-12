T ras celebrar que se completó la distribución de las 300.000 primeras dosis de Sputnik V a "todos los rincones de la Argentina", el ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a las negociaciones con el laboratorio norteamericano Pfizer y aseguró que "no entendemos por qué tiene tantas exigencias de inmunidad y de prevención; (parece) como si no le tuvieran fe a la vacuna, pero nosotros estamos dispuestos a comprar y lo dijimos desde el primer día".

"Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país", repasó el ministro en declaraciones radiales a AM 750.

Ginés sostuvo: "Esperamos que Pfizer entienda (todo lo hecho por la Argentina) y se concrete el deseo de tener también esa vacuna, que es más difícil que las otras porque exige -80 grados y hay pocos países en el mundo que cuentan con apenas una estructura para esa conservación", declaró.

Voluntarios

La compañía farmacéutica y las autoridades locales llevaron adelante en el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires los ensayos clínicos de esta vacuna. Hubo más de 15.000 postulantes.

Tras las declaraciones del ministro, por la tarde de ayer Pfizer comunicó por medio de una carta a todos los voluntarios que se aplicaron el placebo que se podrán vacunar próximamente, comenzando en el mes de enero con los voluntarios de mayor riesgo.

"Según las recomendaciones de Pfizer a los sitios participantes en el mundo entero, y con la reciente aprobación de la vacuna y de esta estrategia por Anmat, se procederá a contactar telefónicamente en el mes de enero a aquellas personas de mayor riesgo (según definición del Ministerio de Salud y del sponsor), para invitarlos a asistir al centro y -en el caso de estar interesado/a, así como de haber recibido dos dosis de placebo previamente- poder recibir las dos dosis de vacuna", indicó el laboratorio.