M i primer libro de Mafalda llegó a mis manos cuando cursaba la secundaria, en mi adolescencia. Me lo prestó una compañera de colegio y me volví absolutamente fanático. Empecé a comprar todos los libros que fueron saliendo y a seguir a Quino, también con sus páginas de humor en la revista Gente. Y a comprar las recopilaciones: "A mí no me grite", "Humano se nace", "Yo que usted", "Bien gracias, ¿y usted?", y tantos otros. Y se los pasé a mis amigos de entonces, que también se convirtieron en sus fieles seguidores. Incluso entre nosotros nos apodábamos como sus personajes. Estaba el amigo gallego, que era bruto como Manolito; estaba el depresivo que se convirtió en Felipe; la compañera que se quería casar, Susanita, etc. Pero era Mafalda las que nos insuflaba su rebeldía, en plena dictadura militar. Y nos hacía ver el mundo con otros ojos, y atrevernos a rechazarles la sopa a nuestros padres, a cuestionarlo todo. Hemos llorado de risa, literalmente, con sus chistes. Los repasábamos en nuestras reuniones de amigos.

Quino fue mi primer ídolo, uno de los que me impulsó a ser historietista. Pasó el tiempo y lo logré, pude venderle mi trabajo a la Argentina y al mundo como Quino. Los libros de Mafalda se fueron rompiendo y perdiendo en el camino, pero un jefe mío, en la ya desaparecida revista Esto, Francisco "Pancho" Loiácono, me hizo un gran regalo: el integral con todos los capítulos de la genial nena, que aún conservo. Año muy triste este. El coronavirus se llevó a mi gran amigo, un dibujante magistral como el mendocino Juan Giménez. Y ahora se lleva a mi máximo ídolo historietístico, Joaquín Lavado, a quien no tuve la suerte de conocer personalmente. Mafalda se quedó huérfana, pero su creador ya entró en la inmortalidad con sus libros. Todavía recuerdo su frase: "Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno". Bueno, a mí todavía no me cambió mi fanatismo por Quino. Ya me pongo a leerlo por centésima vez, es la mejor manera de homenajearlo.