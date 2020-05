El odontólogo casi no tenía contactos con personas fuera del plantel sanitario. Había establecido un vínculo con un escritor y actor, Pablo Martín, a quien le había pedido ayuda para escribir un libro sobre su vida. "Le pregunté cuál era su concepto de la vida y no tardó en responder: ‘La vida es algo muy complejo, para vivirla hay que tener cabeza’, y a Barreda le faltó eso, cabeza’". dijo Martín a La Cielo 103.5.

"Él estuvo siete meses internado y tenía el alta pero había una realidad, no tenía dónde ir. Entonces PAMI le gestionó un geriátrico donde el 10 de marzo fue alojado. En el Castex no tuvo problemas con nadie, tenía un trato cálido con todas las enfermeras. Era un tipo con un carácter que se hacía notar", continuó. "Cuando llegó al geriátrico lo hizo en un estado bastante complicado. Con su demencia ya se olvidaba de las cosas. Hasta último momento, no sabía si estaba internado o si estaba en prisión. Mucho tiempo pensó que todavía estaba en prisión", dijo.