M., alias "Curly", oriundo de Isidro Casanova, hijo de una familia numerosa, tenía 16 años. El sábado pasado, según la acusación de la Justicia, intentó asaltar junto con tres cómplices al panadero Gerardo con una pistola de utilería al cinto, una réplica de una 9 milímetros, mientras iba a bordo de su Volkswagen Amarok, a metros de su comercio en la calle Ventura Yanzi.

En medio del forcejeo, según relató el panadero a la Policía Bonaerense, tomó una de las armas y le disparó a "Curly", que cayó muerto. Increíblemente, sus amigos lo homenajearon en Instagram, en stories. "Se te va a extrañar una banda gordo, siempre presente", posteó uno, con una foto del joven armado, una pistola en cada mano.

"Todavía no caigo, si hace un par de horas estábamos juntos. Me estabas diciendo que hoy se pincha y ahora me tengo que enterar esto. Vos, hermano, siempre venías con tu mirada de pillo y tu visera. Siempre te voy a llevar presente. Nos estaremos viendo, pibe chorro. Toda tu familia no lo puede creer. Fuerza", publicó en Facebook.

Además, lo recordó en Instagram, con un mensaje que dice: "Te recordaremos por la imagen que dejaste. Pibe chorro y un amigo impresionante".

"100pre presente", fue otra de las frases que posteó en una storie de la red social de fotos.