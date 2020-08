El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que "hay que actuar con responsabilidad", porque "politizar la pandemia no le sirve a la gente", al encabezar el acto de inauguración de una unidad de terapia intensiva en el centro asistencial Vicente López y Planes, en el municipio de General Rodríguez.

"Hay que estar alertas y no hacer pavadas, actuar con responsabilidad", dijo luego de ser consultado sobre la posibilidad de que cada municipio tome medidas autónomas. "Nadie quiere cortarse solo, no se puede hacer un festival de contagios", agregó. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, dijo que "tiene realidades muy diversas por su extensión" y que "la situación es muy distinta" en los 100 municipios del interior con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En esos municipios del interior "no hay casos hace más de 15 días" y "están en la fase 5, que sería la última, en la que se permiten todo tipo de actividades con protocolos". Sin embargo, dejó claro que "nadie quiere cortarse solo" y "tomar medidas autónomas", sino que prime "la coordinación".