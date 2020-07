La falta de apoyo para sostener el amamantamiento sigue siendo un problema para la mayor parte de las mujeres y por eso este año la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña para crear conciencia y cuyo lema es "Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable". La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue establecida oficialmente por la OMS, Unicef y WABA (World Alliance for Breastfeeding Action, en inglés) en 1992. El lema de este año hará foco en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático, destacando que es imperativo proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente. "¿Qué nos pasó para tener que explicar por qué es importante la alimentación natural de la especie?", se pregunta la puericultora Valeria Fernández, y remarca: "Incluso en concordancia con el lema de este año tiene un gran impacto ecológico invisible aún a los ojos de la sociedad".

Al ser un recurso natural, la leche materna no sólo no contamina, sino que no genera residuos plásticos o envases que requieran gastos de energía y emisión de dióxido de carbono. Y también, al ser gratuita, los gastos se reducen notablemente para las familias.

Si bien en la Argentina funcionan varias organizaciones como la Liga de la Leche, quienes ejercen la puericultura no cuentan con una carrera oficial y pública, y eso genera por un lado precarización, y por otro dificultades a la hora de insertarse en el mercado y ofrecer este servicio como parte integral de la atención a quienes van a parir en instituciones públicas.