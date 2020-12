A mediados de noviembre, el gobierno autorizó la reapertura de las salas teatrales y se abrió el telón. Sin embargo, tras meses sin poder trabajar, María Rosa Fugazot se mostró muy crítica de las medidas tomadas ante la propagación del Covid-19. En diálogo con DiarioShow.com, la actriz cuestionó el prolongado período de aislamiento y advirtió que aún el teatro independiente no puede retomar sus funciones. "Se hizo muy difícil estos meses sin trabajar. La gente tiene el convencimiento de que los actores tenemos mucha plata y no es así. Hay muchos actores, entre los que me cuento, que tenemos nombre y nos hemos ganado un lugar pero somos obreros, somos trabajadores de un espectáculo", reconoció. "Me mudé dos veces desde que empezó la pandemia y me iba a mudar una tercera buscando la manera de sobrevivir a todo esto", reveló. Para Fugazot, "cada avance que se pueda lograr para abrir un trabajo es una batalla ganada, tanto en el teatro como en cualquier sector. Hay mucha gente fundida que necesita impulso. A mí me duele mi pueblo, mi gente". En ese sentido remarcó que todavía "hay mucho teatro chico, de sótano, gente muy joven, talentosa con fuerza y empuje que tiene hermosos espectáculos armados que no están habilitados". Y propuso que se abran los parques de la ciudad de Buenos Aires para "hacer teatro al aire libre, no sólo para que la gente la pase bien sino para que todos los actores que necesitan trabajar tengan la posibilidad de mostrarse y de ganar un peso". Si bien las autoridades nacionales aclararon que las restricciones priorizan el cuidado de la salud y la prevención de contagios, la actriz disparó: "Prefiero morirme de pie y no encerrada entre cuatro paredes y que me mate la angustia, la necesidad y la soledad".