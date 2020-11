El destino quiso que Guillermo Coppola se enterara de la muerte de su amigo de alma estando al aire en un programa de radio. Desde su casa, forma parte de "No está todo dicho", que conduce Guido Kaczka en La 100 (FM 99.9) y así conoció la noticia que lo hizo llorar.

"Elijo guardar los buenos recuerdos. Veo algunas fotos y era tan chiquito... Prefiero ese Diego con el que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos... Pero viste, la cuerda un día se rompe, mucho mucho tirar de la cuerda", aseguró mientras las palabras se le entrecortaban.

"Estoy destrozado, destruido, imagino sus hijos, sus hermanos, sus hermanas... No quiero ni pensar, prefiero no creer y pensar que es un sueño", agregó. "Viví 16 años con el tipo, en ese momento el más conocido del planeta. Yo era un riñoncito, un apéndice de esta figura que trascendía fronteras. Artistas, líderes políticos, reyes, deportistas... Todos querían conocerlo, llegaron a ofrecer miles de dólares para sacarse una foto con Diego. Compartí los momentos de mayor proyección deportiva de su carrera... Nos dio muchas cosas. Maradona es una religión. Están los que la profesan y los que saben que la pelota no se mancha. Se equivocó, pagó y es un grande" sentenció.