C arlos Eduardo Robledo Puch, apodado "el ángel de la muerte", y cuya historia fue retratada hace dos años en una película dirigida por Luis Ortega, ha pedido desde la cárcel que lo dejen suicidarse con una "inyección letal" o "pegarse un tiro en el corazón como Favaloro". En tanto, advirtió que tiene problemas de salud, expresó que "no quiere vivir más" y negó los asesinatos por los cuales cumple una condena que ya lleva 48 años.

"Tengo miedo de morir asfixiado, si me dan a elegir, que me traigan un arma porque preferiría pegarme un tiro en el corazón, como René Favaloro", dijo desde una oficina de la Unidad Penal Número 26 de Olmos en una entrevista con el sitio El Editor Platense. Asimismo, agregó: "A la noche me ahogo por el reflujo, me orino, apenas puedo mantenerme en pie porque mis piernitas no dan más. No estoy pidiendo una reparación por el daño que me han hecho teniéndome injustamente en la cárcel 48 años, me robaron mi vida a los 20, sino que suplico me apliquen una inyección letal como hicieron con Eva Perón cuando no daba más del dolor".

En ese marco, pidió que lo lleven a una clínica: "Total nadie se tiene que enterar. Que me lleven y me apliquen una inyección. Lo estoy suplicando por el amor de Dios que hagan eso, no doy más, me queda poco tiempo".

Robledo Puch está preso desde 1972 por haber cometido al menos once homicidios, entre otros delitos. En la larga entrevista repasó su historia y sus crímenes. Sin embargo en todo momento insistió con su inocencia respecto de los asesinatos cometidos y dijo que no lastimó "a nadie".

"Yo tengo una causa de cuando tenía 15 años por vaciamiento de joyerías y relojerías y hurto automotor. Yo empecé a robar de chico. En ese entonces, mi papá era uno de los colaboradores más jóvenes de Perón. Es cierto, yo era ladrón, pero no asesino", afirmó.

"Quienes mataban -agregó- eran los Ibáñez y por la corrupción de este país, por 50 millones de pesos ley que puso Jorge Ibáñez, compraron al subcomisario de Tigre de aquel entonces para que no se sepa el verdadero autor de esos crímenes y me dejaron preso a mí. Yo sólo robaba para ayudar a los pobres. ¿Usted sabe?, mis padres no podían comprarme libros y lo primero que robé en mi vida fue una colección de libros entre los que estaba la historia de Robin Hood".

Sobre la película "El ángel", dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, aseguró que "es toda una farsa. Me muestran bailando, a mí no me gusta bailar. Sí sé tocar el piano, pero ahora ya no puedo porque tengo lastimadas las manos. Pero los que hicieron esta película no saben nada de mi vida, ni nadie sabe nada de mi vida. Por eso estoy contando ahora toda mi verdad".

Robledo Puch es consciente de que ningún juez lo dejará salir porque todos creen que es un peligro para la sociedad, pero revela que antes de que asumiera Néstor Kirchner estuvo a punto de recuperar la libertad: "Yo tuve oportunidad de salir pero cuando asumió Néstor Kirchner pasaron mi causa de la Sala 2 de la Cámara de Apelación de San Isidro a la Sala 1, lo hicieron para evitar que me dieran la libertad que había pedido después de cumplir mi condena. Mire, yo no le deseo el mal a nadie, pero hay cosas muy injustas que son intolerables".