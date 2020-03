En medio de la pandemia por el coronavirus, varios deportistas se solidarizaron con los más afectados y realizaron distintas donaciones para ellos.

El basquetbolista Zion Williamson anunció en su cuenta de Instagram que se hará cargo de los sueldos de todos los empleados del estadio donde hace de local New Orleans. En el mensaje, el pivot de los Pelicans agradeció de corazón a todas las personas que lo recibieron con los brazos abiertos desde que llegó a la franquicia, y que este es solamente "su granito de arena" para intentar devolver el apoyo que le brindan día a día. Pero Zion no es el único en la NBA, ya que también Mark Cuban, propietario de Dallas Mavericks, aseguró estar buscando la manera de que todos los empleados de la franquicia afectados por la suspensión puedan seguir cobrando. "Me he informado de cuánto costaría apoyar financieramente a todas las personas que no van a poder trabajar", aseguró Cuban.

Por su parte, el multicampeón de motociclismo, Valentino Rossi, decidió colaborar con la Asociación "Juntos por Marche Nord", invirtiendo dinero para que se puedan comprar 20 respiradores adicionales para el Hospital Azienda Ospedaliera Marche Nord. Estos aparatos servirán para ayudar a las 1.153 personas que se encuentran actualmente en cuidados intensivos en ese hospital.