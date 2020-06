El marido de la periodista que fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda del barrio privado Parque Leloir, de Ituzaingó, el sábado último, dijo que su ex pareja, detenida por el hecho, es "una psicópata con capacidad de matar". En la puerta de los tribunales de Morón, adonde se dirigió con su mujer, Melisa Zurita, y el abogado de ambos, Diego Storto, para presentarse como parte damnificada en la causa, el CEO de la empresa Orbital, Gustavo Holstein, aseguró que si su ex pareja y madre de dos de sus hijos "queda en libertad, lo único que va a querer hacer es salir para matarla (a su actual mujer)". El hombre contó que se separó de la ahora detenida Geraldine Martínez (37) en 2012, en ese momento en "buenos términos", aunque esa situación cambió cuando alrededor de un año después inició una relación con Zurita, con quien tiene una hija de 4 años. Holstein explicó que, cuando la relación comenzó a estar mal, su ex mujer realizó "falsas denuncias" y "logró" que le "sacaran a sus hijos".