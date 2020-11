C uando parecía todo normalmente encaminado hacia el inicio de su participación en la Primera Nacional, que arrancará mañana, Quilmes se topó con una mala noticia: su arquero titular, Alejandro Medina, sufrió molestia muscular y se quedará, mínimamente, fuera del debut. El Cabezón no pudo terminar la práctica del miércoles y en el día de ayer fue sometido a una serie de estudios, los cuales llevaron tranquilidad al conocer que finalmente no se trató de un desgarro, como se preveía en un primer momento. Ante esta situación, los dirigentes desecharon la chance de contratar otro arquero (ayer cerró el libro de pases) y quien tendrá su debut en el estreno del torneo será el arquero cordobés Esteban Glellel, quien arribó a la institución en 2015. El "1" suplente, por su parte, será Marco Espíndola, que tampoco debutó en Primera. El Colorado se la juega con los pibes...

Así las cosas, Facundo Sava tiene todo definido para visitar a Santamarina, con un debutante y cinco de los refuerzos entre los titulares: Glellel; Leonardo Rolón, Carlos Matheu, Rodrigo Moreira y Emanuel Moreno; David Drocco y Adrián Calello; Francisco Ilarregui, Jonás Acevedo y Justo Giani; y Leandro González.

Vale destacar que Mariano Pavone estará entre los relevos, pues por una molestia no pudo estar a la par de sus compañeros en los últimos entrenamientos. Mientras que Ramiro Arias y Jonatan Bauman, otras de las caras nuevas, no estarán por diferentes lesiones.