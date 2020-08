El papa Francisco pidió que las obras de solidaridad de la Iglesia "no desvíen del contacto con el Señor Jesús". Durante la reflexión previa al rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre subrayó que "la caridad es siempre la vía maestra de la perfección". Al mismo tiempo, recordó que "la caridad cristiana no es simple filantropía, sino, por un lado, es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús y; por el otro, es ver a Jesús en el rostro del pobre". El Sumo Pontífice invitó a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro a preguntarse: ¿Quién es Jesús? Señaló que la respuesta a esa pregunta no debe ser retórica, sino que debe involucrar la fe, "es decir, la vida". "¡Porque la fe es vida!", exclamó. "Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias", afirmó, pero insistió en que en el centro debe estar Cristo.