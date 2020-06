El papa Francisco llamó ayer a reunir "el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos", e inauguró la denominada "Universidad del Sentido" de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, durante una videoconferencia de la que también participó la primera dama argentina, Fabiola Yáñez, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.

Durante el ciberencuentro en el Día Mundial del Medio Ambiente, las diez primeras damas de América latina y el Caribe leyeron distintos pasajes de la encíclica papal Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra.

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. (Laudato Si, 2015, pág. 123)", fueron las palabras que le tocó transmitir a Fabiola Yáñez.

"En esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas", planteó el Pontífice durante el mensaje emitido por medio de una videoconferencia organizada por la fundación.

Tras la intervención de Yáñez y otras integrantes de la Alianza de Primeras Damas de América latina y el Caribe (ALMA), Francisco recordó que "las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas, porque uno se puede desorientar".