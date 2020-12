Miguel, chofer de la línea 126 y testigo del hecho, dio detalles de lo ocurrido. "Escuché un impacto y vi un tumulto. No vi quién lo atropelló. Estaba con el colectivo casi lleno. En ese momento nadie atinó a seguir al muchacho sino a ver al nene. Quedé shockeado. Un muchacho le tocaba el pelito y la señora como que respiró. Yo ahí tenía que seguir el recorrido", relató. "Nosotros veníamos por Directorio. El auto venía con la onda verde pero al límite de la velocidad. Venía cortando semáforos. Pasaba en amarillo casi rojo a velocidad alta, a más de 100 kilómetros. La señora atinó a cruzar porque vio el semáforo en rojo. Los atropelló a mitad de cuadra. Ella estaba casi a mitad de la avenida. Todos nos agarramos la cabeza por la criatura", agregó el testigo. "Dicen que se fue por el lado de Provincia. Ella cruzaba bien pero la señora no atinó a que no llegaba a la otra punta. El auto iba a más de 100 kilómetros por hora. Fue todo en un segundo. El auto subió a la autopista en el kilómetro 12. Ahí lo estaban detectando. Lo venían siguiendo con las cámaras. Un oficial me dijo que tomó la Autopista 25 de Mayo con destino a Provincia y en el kilómetro 12 lo vieron por última vez", reveló Miguel.