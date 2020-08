E l intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se refirió a las medidas que se preparan desde el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires para combatir la inseguridad. El anuncio, previsto para esta semana, llega luego del reclamo que hicieron varios intendentes -entre ellos, Zabaleta- sobre el recrudecimiento del delito con el regreso de la actividad comercial. "Lo importante es mostrarle a la sociedad que la articulación entre provincia, Nación y municipios va a servir para hacerle frente a la inseguridad. Los anuncios no tienen que ver con lo que piense o pida uno u otro, sino con resolver un problema. Y hacerlo entre todos, desde el Presidente que toma esa decisión hasta los intendentes, que vamos a ser protagonistas de esto que va a llevar tranquilidad a mucha gente", dijo el jefe comunal en entrevista con "Crónica".

Zabaleta, que había participado de las reuniones que mantuvo el Presidente con intendentes de la oposición, aseguró que la relación del primer mandatario con los referentes de Juntos por el Cambio no cambió en las últimas semanas: "El Presidente todos los días toma decisiones, y ha tenido un marco de diálogo con la oposición. Pero ellos tienen una lógica desordenada, entre quienes tienen responsabilidad de gestión y los que opinan por Twitter y convocan a marchas en plena pandemia", consideró. "Hay un sector que no propone nada, se dedican a mirar y criticar como si no fueran responsables del desempleo, los tarifazos, la explosión de las pymes y otras cuestiones del desastre que fue el gobierno anterior", añadió.

En esa línea, descartó que Fernández se haya corrido hacia el kirchnerismo duro: "Vicentin se intentó rescatar para salvar el trabajo de los pequeños productores a los que les debe, pero se politizó de mala forma. El Presidente propuso una reforma de la Justicia en la campaña, y no solamente para cambiar la forma en la que investigue al poder, sino que esté más cerca de la gente, y nosotros trabajar para combatir el narco y los secuestros junto a la Justicia. Queremos que los opositores trabajen, que se sienten a debatir y hagan propuestas".

Zabaleta se mostró optimista respecto del futuro económico del país. "En Hurlingham el gobierno nacional invirtió más de 9.000 millones de pesos, entre IFE, ATP, tarjeta Alimentar, pymes que accedieron a créditos y otras cuestiones. El gobierno sostuvo al empleo y a los que menos tienen". Y apuntó otra vez contra la oposición: "En marzo decían que iba a haber estallidos sociales, saqueos, y nada de eso pasó. En el medio de la pandemia, hay que contarles a los opositores que hicimos un acuerdo con los bonistas sobre el lío que nos dejaron, hay que contarles que decirles que pudimos ahorrarnos 40.000 millones de dólares que van a quedar para levantar la Argentina frente a la deuda que nos dejaron donde a los únicos que les fue bien fueron los bancos. Mientras se quejan de no se qué, porque no se entiende, seguimos haciendo hospitales. Ahora, si siguen haciendo marchas y generando contagios, no nos van a alcanzar los hospitales para atenderlos".