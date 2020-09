Luego de la confirmación judicial sobre el hallazgo de los restos de Facundo Astudillo, entre las repercusiones estuvo la expresión de solidaridad del presidente Alberto Fernández hacia Cristina Castro: "Me llamó la mamá de Facundo y me dio la triste noticia de que el cuerpo hallado era de Facundo. Quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos con saber la verdad", aseguró el mandatario mientras participaba en el acto por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de Ezeiza.

"Todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina; Axel y yo estamos de tu lado. Los dos queremos saber qué es lo que paso", agregó Fernández, tras lo cual aseguró que tuvo "un amanecer ingrato" tras conocer la noticia de que los restos hallados el 15 de agosto pasado pertenecían a Facundo.

La semana pasada Castro y sus abogados mantuvieron un encuentro con el Presidente, y luego calificaron como positiva la reunión. "Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme -aseguró la mujer-. El señor Presidente ha sido muy amable y muy sincero". Ese día, durante una conferencia de prensa, el abogado Leandro Paretto también opinó sobre la reunión con el funcionario: "El Presidente se ha comprometido desde lo institucional en la búsqueda de la verdad, ha puesto a disposición todas las garantías que nuestra querella pidió para que la investigación se dé en un marco de transparencia, independencia y celeridad".

Por su parte, ayer el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó públicamente sus condolencias a la familia del joven. "No vamos a encubrir a nadie y vamos a aportar la información que se nos solicite", dijo el funcionario, tras lo cual aseguró: "No nos podemos permitir como sociedad no saber qué es lo que sucedió con Facundo".

Entre sus expresiones, jefe de gabinete de Axel Kicillof expresó su acompañamiento a los familiares del joven. "Estamos a disposición de la familia y de la justicia federal y las fuerzas federales, preocupándonos para que la información sobre lo sucedido se conozca a la brevedad", destacó Bianco, que también remarcó que la policía de la provincia "no participa" de la investigación y dijo que desde el gobierno bonaerense "no se va a encubrir a nadie", tras lo cual explicó que se pusieron "a disposición para entregar la información solicitada y acompañar en este momento difícil a la mamá de Facundo y al resto de la familia".