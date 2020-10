El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, brindó una entrevista ayer a Chiche Gelblung en su programa de Crónica HD sobre la continuidad del IFE y subrayó que "la ayuda continuará, lo que estamos debatiendo en el gabinete económico es la forma".

Más temprano había cuestionado a quienes se manifestaron el lunes y las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri. Cafiero sostuvo que de la manifestación de protesta participaron quienes están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo que "no se va a cambiar" la agenda del gobierno nacional, y planteó que el ex presidente Mauricio Macri tiene una "lectura ridícula" de su derrota electoral.

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero en declaraciones a radio Continental.

En diálogo con Chiche, Cafiero aseguró que "estamos trabajando en medidas pero más focalizadas, para hacer ayudas más concretas". Luego subrayó que "el IFE surgió a partir de la imposibilidad de poder trabajar y hoy ese no es el caso aunque por supuesto todas las actividades sienten el impacto de la pandemia". Por eso "lo que está confirmado es que va a seguir habiendo ayudas, tenemos registro de la situación y el Estado debe seguir ayudando", sostuvo en diálogo con Chiche.