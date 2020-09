C ristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, el joven de 22 años cuyos restos fueron encontrados el mes pasado en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, va a declarar mañana martes como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo, informó uno de los abogados de la mujer, Luciano Peretto.

A su vez, la mamá de la víctima afirmó ayer que "son pocos los que mataron" a su hijo, "pero son muchos los que encubrieron" el hecho, por lo que no va a "descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas". Cristina señaló que siempre va a recordar a su hijo "como él era, con esa sonrisa hermosa, esas ganas de ayudar, de servir al otro y de estar dispuesto". "Con todas las pruebas, más que nunca estoy convencida de quién mató a mi hijo, dónde lo mataron, y estamos esperando los resultados de la autopsia", dijo en referencia a la acusación que sostiene junto con sus abogados respecto de la responsabilidad de la policía bonaerense.

La mujer explicó que le "da mucha bronca y mucha impotencia saber todo lo que han hecho con él y todo lo que han seguido haciendo para tratar de encubrir su asesinato". "Esta gente no tiene perdón de Dios, a mí me ha golpeado la vida muy fuerte, pero no ha logrado derrumbarme, yo no voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas, porque son muchos, son pocos los que lo mataron, pero son muchos los que lo encubrieron", afirmó Cristina.

Según informó el abogado Peretto, Cristina fue citada a declarar como testigo este martes a la 9 en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo y que actualmente está a cargo de los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Fuentes judiciales informaron que la testimonial se llevará a cabo por videoconferencia. Al respecto, el abogado Peretto explicó que uno de los puntos importantes de la declaración de Cristina será en torno "al amuleto de Facundo" encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone.

Mientras, tanto las fuentes judiciales como Peretto señalaron que las testimoniales de Daiana González, la ex novia de Facundo, y dos amigos de este que en un principio se iban a llevar a cabo esta semana fueron pospuestas para una fecha a definir.