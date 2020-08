A última hora del lunes el ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde aseguró en declaraciones televisivas que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país, lo que provocó el inmediato rechazo de referentes de todo el arco político, social y sindical. En diálogo con Crónica HD, aclaró sus dichos: "La verdad es que se me fue la lengua, influenciado por la pandemia dije cosas que no se tienen que decir"; igualmente aseveró que "se está viendo el principio de un proceso anárquico".

Explicó que "estoy como todos los dirigentes, influenciado por esta pandemia, y el comportamiento nuestro, cuando hablamos, es absolutamente anormal, y decimos cosas que no se tienen que decir. Entonces, cuando dije esto, el objetivo es generar la unidad de todos los argentinos, porque, si no, nadie va a invertir en Argentina, ni siquiera los que tienen plata, qué van a invertir si nos pasamos peleando, no sabemos cuándo vamos a cambiar las cosas, necesitamos credibilidad", aseguró.

Por la tarde de ayer crecía el rechazo, tanto del oficialismo como de la oposición, a las declaraciones del ex mandatario nacional, que al comentario sobre las elecciones de medio término le agregó en un programa de América TV una pregunta: "¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares".

Ante las cámaras de Crónica HD amplió: "Cuando yo cuento la historia argentina y todos los países latinoamericanos, porque es increíble que la gente se olvida y como tenemos internet es fácil buscarlo, cuántos presidentes de dictadura estuvieron en 50 años, fueron 14. Argentina tiene una historia relacionada con eso, y si seguimos peleando como perros y gatos, y no entendemos que el que está enfrente no es un adversario político, sino un enemigo que hay que destruir, no podemos construir nada".

Por último aclaró: "Lo que quiero es llamar la atención para que los argentinos nos unamos o la situación se va a complicar cada día, y podemos llegar a un proceso anárquico, que se está viendo el principio de eso. La gente del sector más humilde de la población la está pasando muy mal, pero también los sectores medios se están empobreciendo y también los jóvenes no tienen laburo y salen de caño, como se ve, y que muchos de ellos por efecto de la droga no sólo te sacan la billetera sino que te pegan un tiro. Estamos llegando a un proceso anárquico en Argentina y, como siempre dije, la anarquía tiene olor a sangre".