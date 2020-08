A lberto Fernández aseguró que el gobierno nacional está cumpliendo con su palabra de "poner al país de pie", tras el acuerdo alcanzado para modificar la estructura y montos de pagos de la deuda externa.

"Pudimos alcanzar un acuerdo con los acreedores de Argentina que en su momento creyeron en nuestro país y la realidad hizo que se dificultara la posibilidad de pagarles", resaltó el Presidente, tras oficializarse el acuerdo con los miembros de los tres grupos de bonistas a la propuesta de reestructuración, que permitirá el ajuste de las fechas de pago para los nuevos bonos, sin subir el monto de pagos ni de la tasa de interés.

En este sentido, el jefe de Estado destacó que el logro conseguido le ahorrará al país "37.700 millones de dólares" que la Argentina no deberá pagar "en los próximos diez años", en tanto que subrayó que gracias a esto se producirá "la recuperación de la autonomía de decisión para definir qué país queremos".

En una entrevista con C5N, el primer mandatario destacó que "no pagar esa plata implica no pedirles más esfuerzos a los jubilados, no frenar el consumo de los trabajadores. Todo lo que no pagamos va a la obra pública, a la infraestructura. Se abre una excelente oportunidad como país y como sociedad. Con este acuerdo el empresario pyme puede tener crédito, las grandes empresas pueden invertir y exportar", aseguró.

El mandatario remarcó que pueden decir "con tranquilidad" que han "logrado el objetivo" trazado, y que el gobierno está "cumpliendo con su palabra" de que la deuda no iba a impedir "lograr un proceso de desarrollo para la producción y el trabajo".

Una vez más, rechazó hablar un plan económico, pero enumeró cinco reglas: "Desendeudarse, acumular reservas, dólar competitivo para exportar, recuperar equilibrio fiscal y tener superávit comercial".

Más temprano, en una entrevista con el sitio Cenital, el Presidente sostuvo que con el acuerdo la Argentina "resolvió una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia".

El mandatario destacó que "ahora está despejado el horizonte" y les pidió a los empresarios que "se comprometan a poner al país de pie", ya que tienen un "mejor escenario" para proyectar sus negocios.