A pesar de que el "Cantando 2020" terminó y los cruces mediáticos deberían estar en pausa por el momento, Gladys la Bomba Tucumana suma un nuevo escándalo relacionado a su ex pareja Sebastián Escacena. "De repente siento que alguien me habla y al darme la vuelta veo que eran dos sujetos donde uno de ellos me apuntaba con un arma de fuego y me decía que le entregue mi teléfono y la billetera, que la próxima no la contaba y que no había vuelta atrás. Ante esto y por temor a que me hiciera algo le entregué mi celular y mi billetera", relata Escacena en la primera parte de la denuncia que hizo ante la policía sobre el robo que sufrió el pasado 18 de diciembre en San Miguel de Tucumán y del que pudo informar DiarioShow.com, en forma exclusiva.

Más adelante, agregó: "Estaba en avenida Independencia y avenida Colón bajando del colectivo para ir a lo de mi novia actual. Dos sujetos en moto me aparecen de atrás, uno me apunta y me dice que no lo mire y que le entregué todo lo que tenía y si no la próxima no la contaba. Por lo cual, entregué mi billetera, celular y demás elementos que ya constan en la denuncia de la fecha 19/12/2020". No obstante, el dato más llamativo aparece en el final de su acusación. "A lo cual deseo agregar que recibí un audio de tono amenazante donde esta persona me decía que yo no conocía lo que era capaz de hacerme si se ponía en el papel de demonio, luego de ello es que me robaron estos sujetos. Ante esta situación de amenazas, pido tranquilidad para mi persona, mi familia y mi pareja actual ya que me siento amenazado y no puedo andar tranquilo en la calle pensado que me puede pasar algo", declara apuntando directamente contra Gladys Nelly del Carmen Jiménez, más conocida como La Bomba Tucumana, como la responsable de los audios "amenazantes" que recibió y el posterior robo que sufrió en la vía pública.

DiarioShow.com se comunicó con Alejandro Cipolla, abogado de Sebastián Escacena, para conocer más detalles de esta grave acusación contra la autora de "La pollera amarilla". Al respecto aseguró que se busca ampliar la denuncia que él ya realizó en diciembre para verificar si hay relación entre el hurto y los mensajes amenazantes: "En principio fue una denuncia por un robo en el cual, aparte de sustraerle el celular, le dijeron que se calle la boca. Ante eso se realizó la denuncia penal. Pero luego, con la viralización de un audio de Gladys en donde manifiesta ‘no sabés quién soy yo, sabés lo que te puede pasar’, además de otras cuestiones de discriminación, como por ejemplo que le dijo ‘negro villero’, él amplió la denuncia".