M arco S. y Estefanía M. estuvieron de novios seis años y luego decidieron dar un paso más, por eso se casaron hace poco más de diez meses, formando una familia ensamblada, con tres niños menores de edad que conviven con ellos. Vivían en el anonimato en Río Gallegos hasta que el jueves pasado él posteó en Facebook: "Se lo merece por p..., le reventé toda la cara", junto a la foto de su esposa.

"Se enojó porque fui a lo de un amigo", escribió el violento en su perfil, donde admitió ser el autor de las marcas que se veían en la foto. "Mirá cómo dejé a mi mujer. Una vez que le levanté la mano, va a ser para siempre". Claro que el posteo no duró mucho, pero con lo que estuvo sirvió para poner en alerta a la comunidad santacruceña, que supo del caso gracias a que La Opinión Austral lo publicó.

Esa misma imagen fue usada por la hermana de la víctima para escrachar al golpeador en la web y hacer público el drama de la joven.

"Esta no es la primera vez que me pega", aseguró Estefanía, a la prensa local. La joven, además, contó que en este caso la discusión se desató porque el hombre llegó a su casa completamente borracho, después de haber ido supuestamente a trabajar, y respondió a golpes a las recriminaciones de su esposa, antes de volver a irse y dejarla sola.

"Me pegó, sacó la foto, buscó un cuchillo y se fue", afirmó la víctima, preocupada. Con esa imagen el agresor se jactaría horas después de su ataque, y esas capturas que alcanzaron a hacer varios vecinos sirvieron para que la mujer pudiera presentarse en la Comisaría de la Mujer y radicara la denuncia "por agresión física en términos amenazantes".

Ese mismo día, el médico policial que la revisó comprobó las lesiones y respaldó la denuncia, que ahora está en manos del Juzgado de Familia Nº 1, a cargo de José Luis Cappa, que ordenó la inmediata detención del acusado, pero cuando los efectivos llegaron a su casa no lo encontraron.

Al cierre de esta edición continuaban los rastrillajes para dar con el denunciado, de 26 años, por lo que la víctima aseguró estar asustada: "Temo que regrese y tome represalias, sé que su familia lo defendió ante el juez, pero está claro que, si él no me hizo esto, no se hubiera jactado y tampoco desaparecería así".

Cabe destacar que durante el fin de semana en Río Gallegos se presentaron dos denuncias por violencia de género, una fue la de Estefanía y la otra, el sábado, cerca de las dos de la madrugada, cuando una chica de 20 años llamó a la policía luego de que su ex pareja llegara a su casa del barrio San Benito y la moliera a golpes.

Fuentes confirmaron que en este caso el hombre, de 29 años, entró por una ventana que no tenía pestillo a la vivienda ubicada en Calle 14, y comenzó a agredir a la joven.