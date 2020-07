Uno de los abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez tras salir de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril pasado, dijo que cree que "el encubrimiento excede lo que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires" y que hay "un funcionario de la comuna de Villarino que estaría participando". "Se robustece día a día el encubrimiento, van creciendo las personas y entendemos hasta que hay civiles", agregó el letrado Leandro Aparicio. El querellante hizo referencia además a las declaraciones testimoniales que fueron, a su criterio, desvirtuándose en la causa y mencionó la de una mujer policía que dijo que, vestida de civil, había trasladado a Facundo en un Chevrolet Corsa desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone.

"No se encontraron rastros en el coche", aseguró el abogado, tras la inspección que con perros adiestrados se realizó en ese vehículo, al mismo tiempo que informó que al teléfono secuestrado a esa mujer policía le "sacaron la aplicación de Facebook y la de WhatsApp desde el 8 de mayo", lo que consideró que "no es un dato menor". Aparicio habló también sobre una mujer que dijo haber llevado a una persona de similares características a Facundo desde Teniente Origone hasta Bahía Blanca, sobre quien aseguró que "según el lector de patentes, no pasó ese día" por esa zona.