El gobierno italiano planteó que no descarta nuevas medidas "más restrictivas y más difundidas" para frenar la difusión del coronavirus, incluida una nueva cuarentena en todo el país, si no logra aplanar la curva de contagios la semana próxima. "Esperamos un achatamiento de la curva de contagios para la semana que viene. Si no, habrá nuevas medidas más restrictivas y difundidas", dijo el viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri, a la cadena RAI consultado por un posible regreso a la cuarentena total que estuvo vigente entre marzo y mayo. "Debemos esperar entre el 15 y el 20 de noviembre para ver los resultados de las últimas medidas", pidió Sileri.