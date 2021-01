Palabra autorizada si las hay para referirse al universo maradoniano. Si hay alguien que sabe de los hábitos, los vicios y las manías de Diego, ese es Guillermo Cóppola. Desde su casa y para el programa "Intratables", el ex representante del jugador más grande de todos los tiempos se refirió a la polémica en torno a la falsificación de su firma.

"Hay tres cosas que a Diego lo enloquecían. Cuando le decían ‘¡Cuídate, campeón!’à ‘Cuídate vos y laà’. Les largaba un rosario de malas palabras. ¿Después? Que le pusieran la mano en el hombro. La anécdota que les cuento está referida al príncipe Carlos, precisamente, en el Palacio de Buckingham. ‘Decile a este narigón que me saque la noma (sic) del hombro’, me dice. ‘Este me tiene abrazado y hay veinte fotógrafos. Es el hermano del tipo que fue a las Malvinas y nos bajaronà’", recordó Cóppola sobre lo que le dijo Diego, franqueza brutal, en ese preciso momento.

"Y lo último que no le gustaba: la firma", anticipó para lanzarse a un nuevo relato. "Este caso tiene que ver con un salumiere (carnicero) de Napoli. Yo iba muy seguido a las carnicerías de esa ciudad y, en una oportunidad, me acompañó Diego y nos encontramos con una camiseta encuadrada con la firma de Maradona. ‘Esa firma no es mía’, le dijo al salumiere. Mañana le traigo una y se la firmo delante suyo, pero dígame cómo llegó esta camiseta firmada". Estuvo dos días buscando al responsable", rememoró el mánager histórico del jugador.