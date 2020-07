Luego de la flexibilización de la cuarentena anunciada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn señaló en diálogo con "Crónica" que "si los números continúan siendo elevados, no va a provocar un desborde sanitario en lo inmediato, pero no es descartable que pueda ocurrir más adelante y que eso obligue a poner otra vez un pie en el freno en la apertura de actividades".

"A la población le aconsejo que sean más respetuosos que nunca del distanciamiento social, del uso del barbijo, del lavado de manos, de toser en el pliegue de codo, de evitar las aglomeraciones y de no hacer reuniones clandestinas". Asimismo, el fundador y director científico de la Fundación Huésped, explayó: "Es importante resaltar que no hay que no realizar reuniones familiares o con gente que no sea conviviente para que de esa manera se pueda controlar la situación".

En tanto, recomendó "no reunirse para el Día del Amigo" y destacó que será mejor celebrarlo a distancia, para prevenir contagios masivos que la expansión del nuevo coronavirus puede llegar a provocar.

Sobre ese tema, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, les hizo un pedido especial a los porteños, ante los posibles festejos. "Aún no liberamos las reuniones sociales. Lamentablemente, sabemos que algunos lo hacen igual. A todos les pedimos que tengan responsabilidad ciudadana para que no lo hagan. Hagamos un esfuerzo mayor para superar esto lo antes posible. El objetivo es que se pueda volver a salir a hacer actividad física y a pasear con niños. Incluso, ir a comprar a negocios barriales o esenciales. Pero no reuniones sociales. Y mucho menos en lugares cerrados, donde el riesgo de contagio se multiplica. No es tanto lo que queda por delante", expresó el funcionario.