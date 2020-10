La perito forense Virginia Creimer, que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro en la causa por la desaparición forzada, aseguró ayer que el joven fue víctima de "una muerte violenta por asfixia" y que ahora seguirán adelante "buscando la mano homicida". En la puerta de la ex Esma, donde se encuentra la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Creimer contó a la prensa algunos de los datos surgidos de la autopsia que más de 15 peritos llevaron adelante sobre los restos del joven de 22 años hallados el 15 de agosto último en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri. "Esta perito, como parte de la querella, está muy conforme. Se confirmó lo que se había hablado: es una muerte violenta por asfixia, hay que buscar quiénes son los responsables de que Facundo haya muerto de esta manera", expresó la perito.

Creimer detalló que "la muerte violenta tiene distintas alternativas: homicidio, suicidio o accidente" y al respecto agregó: "Claramente no tenemos un caso de suicidio, claramente no tenemos un caso de accidente, entonces lo que nos resta es un homicidio".

Consultada sobre cómo seguirá la labor en la causa, la forense dijo que, para poder llevar la información pericial de manera contundente a los estrados judiciales, los peritos tienen que hacer ahora "un análisis completo de los veinte cuerpos de instrucción de la causa, que es una segunda autopsia".

"Si no conocemos lo que está dentro de los veinte cuerpos no podemos terminar de entender, por eso el Protocolo de Minnesota habla de contextualizar. Si no conocemos el contexto en el que pudo haberse producido la muerte, eso no podemos buscar ni diagnosticar lo que tenemos que encontrar", agregó. Finalmente, Creimer dijo que las conclusiones de la autopsia no fueron unánimes, ya que en su caso planteó algunas disconformidades que eventualmente presentará en un informe por separado.