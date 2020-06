U na conductora televisiva vivió un momento terrorífico cuando estuvo a punto de ser asesinada a cuchilladas en el momento en que se encontraba acostada en la cama con su pequeña hija. El violento hecho ocurrió en su casa del barrio privado Parque Leloir, de la localidad de Ituzaingó, y la agresora -que fue detenida cuando quiso escapar en el auto de la víctima- es la ex pareja de su actual marido. "Vino a matarme, no tengo dudas", dijo la periodista.

El hecho ocurrió cerca de las 19 del sábado, cuando Melisa Zurita (40), periodista de Canal 26, se encontraba junto a su hija menor de edad en su casa ubicada en Del Falcón 1025, en el barrio Casco Leloir, en dicha localidad de la zona oeste del conurbano.

En esas circunstancias, la acusada, identificada como Geraldine Martínez (37), habría roto el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita. Esta mujer está acusada de haber amenazado a Zurita e intentado matarla con un cuchillo, ante lo cual, la conductora y su beba lograron escapar de la casa y pedir auxilio a un guardia de seguridad y a sus vecinos, quienes llamaron al 911.

En ese sentido, Zurita explicó a Cronica HD que el episodio ocurrió cuando estaba sola con su hija porque su marido, Gustavo Holstein, se había ido a trabajar. "De repente escuché unas voces fuertes de mujer, pregunté quién era, porque quizás era una vecina que me quería pedir algo, pero en ningún momento pensé en lo que después iba a pasar", dijo.

La víctima señaló que la acusada "se metió enseguida" en su vivienda porque "sabe cómo ingresar; ella conoce a la perfección esta casa y los movimientos del barrio porque vivió acá siete años", contó Zurita. Dijo que la mujer estaba "desquiciada" y repetía que la iba a matar. "Yo traté de tranquilizarla y decirle que habláramos. Pero cuando me acerco veo que tiene puestos guantes negros de látex y pensé: ‘Esta me va a matar’", detalló.

En ese momento, Melisa tomó la determinación de huir de su casa, ante el inminente ataque de la mujer. Dijo que cuando esta se distrajo "agarré a mi hija, abrí el ventanal y salí corriendo por mi parque". "Afuera del predio había dos hombres que me gritaban: ‘Te vamos a matar, hija de...’. Corrí más rápido con miedo a que me alcanzaran. Golpeé la puerta de la casa de unos vecinos, pero nadie respondió. Mi hija me decía que esa señora era mala", recordó entre lágrimas.

La conductora pudo llegar hasta la vivienda de otro vecino que logró ayudarla. Geraldine Martínez fue aprehendida en la puerta del barrio privado Casco Leloir cuando intentaba huir con la camioneta robada de Zurita. Martínez se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar tras el llamado de los vecinos.

"Si la dejan salir, me va a matar", aseguró la periodista y luego contó una larga nómina de sucesos que, junto con su pareja, Gustavo Holstein, vivieron a causa del hostigamiento de la mujer. "Podría contar un montón de cosas, pero no lo hago porque tengo miedo", agregó.

"Apareció con un buzo con capucha y lleno de sangre, tenía una trincheta y un cuchillo, me mostró el cuchillo y empezamos a forcejear, y me dijo ‘te voy a matar adelante de tu hija para que vea cómo te mato’", relató quebrada por la angustia.

La periodista dijo que espera "que quede detenida, porque su familia es muy poderosa y tiene muchos contactos y dinero". "La van a sacar en dos minutos, ¿quién la va a controlar? Es gente muy peligrosa y yo antes no salía a hablar porque tenía miedo de que pasara lo que pasó", continuó. Y agregó: "Si hubiese sido otro delincuente, no habría tenido tanto miedo como con esta mujer, pero como ya me había dicho que me iba a matar, le tengo terror".