"Esto del jubilado me retrotrae al 2016 y es una angustia tremenda. Es muy difícil ver la muerte de tan cerca, de frente, yo ni tuve tiempo de reaccionar. Fui extraído de mi auto y pasado por arriba. Me imagino que al señor Ríos debe haberle pasado exactamente lo mismo, es muy angustiante esa situación. Uno no elige cómo reaccionar, en mi caso yo no elegí hacer eso, es la reacción que tuve para defender mi vida", opinó el cirujano Lino Villar Cataldo, absuelto el año pasado en un juicio por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

El caso del médico generó revuelo cuando el 26 de agosto de 2016 se retiraba con su Toyota Corolla del consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por un delincuente al que mató.

"En mi caso la fiscal actuó con falta total de sentido común, esto no es una película, uno lo sufre en carne propia. Esto le va a cambiar la vida a Ríos como me la cambió a mí. Yo estuve mucho tiempo en tratamiento psiquiátrico, porque cargar con una muerte encima es muy pesado. Es muy angustiante la carga que uno tiene permanentemente. Esa casa donde yo ejercía mi profesión ahora está abandonada. En estos casos es importante el trabajo que hacen ustedes, los periodistas. Si no hubiesen puesto a la luz mi caso, yo casi seguro estaba en una cárcel", dijo el cirujano.