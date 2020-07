El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que "si se termina de establecer la tendencia" alcanzada de "meseta" en los contagios de coronavirus, se podría pensar en "retomar actividades".

Al respecto, aseveró: "Lo que no podemos hacer es de un día para el otro volver a fases anteriores porque no hay ninguna razón para que no vuelvan a aumentar los contagios. Si se van a recuperar algunas actividades tiene que ser de a poquito".

En diálogo con radio El Destape, el funcionario recordó que "a fines de junio la fase fue muy negativa" en cuanto a nivel de contagios de Covid-19, pero asumió que en los últimos días se aprecia que "se estaría achatando la curva" aunque dejó claro que no pueden decir "si los valores que veremos en los próximos días son los del pico o si va a seguir subiendo lentamente".

"A partir de ahora tenemos que tratar de reducir al mínimo la movilidad", indicó el ministro, y sostuvo que después del 17 habrá cambios, aunque dejó claro que "también hay que seguir pensando que hay que tratar de evitar la circulación innecesaria y los encuentros sociales evitables: hay que quedarse aislado, que es lo más importante".