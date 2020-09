L uego de que se anunciara en el "Cantando 2020" que Florencia Torrente había contraído el coronavirus, la propia actriz habló en sus redes sociales sobre el tema. Mediante un video que grabó con su celular, para luego subirlo a sus historias de Instagram, la participante del certamen del Trece relató: "Recibí muchos mensajes preguntándome si tengo Covid. Y sí... tengo Covid. Espero que muy pronto todo vuelva a estar bien. Estoy guardada (desde) hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma más que como una sensación de alergia y congestión", dijo la actriz, con rasgos de cansancio en su rostro.

El martes fue la última vez que Flor estuvo en los estudios de LaFlia, desde donde se emite el programa. Ese día no pudo salir a la pista porque se dio el escándalo de Gladys la Bomba Tucumana con su vestuario, entonces su participación de esa noche quedó postergada; sin embargo, la hija de Araceli González circuló por distintos espacios de la producción como hace cualquiera, dado que hasta ese momento no tenía ninguna sospecha sobre la enfermedad.

"Para cuidarnos y resguardarnos, todo mi equipo va a ser reemplazado por otro", explicó Torrente, cuyo partenaire es el artista Michel Hersch. Su reemplazante será la periodista Paula Trápani, quien ya estuvo en el "Bailando" y en "Patinando por un sueño".

De habitual perfil bajo, en estos días sin embargo Torrente quedó envuelta en un cruce en vivo cuando Tyago Griffo, el hijo de La Bomba Tucumana, con la intención de decirle algo -a su criterio- romántico, causó una polémica impensada. La describió como una "muñequita de cristal" y esto no fue bien recibido por la actriz; incluso generó fuertes debates en redes sociales.

"Estamos en el 2020, ese comentario no va. No, padre -le respondió Flor, visiblemente enojada-. Ese muñequita de cristal está en la lista del ‘no 2020’, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal". Griffo acercó sus disculpas por lo que consideró no más que un malentendido. "Ella es una chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barrio -había dicho, con cierta timidez-. Es una mujer ideal para cualquier hombre".