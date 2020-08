H an descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento", confirmó ayer Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro sobre los hallazgos de los peritos que analizan el cuerpo encontrado en la localidad de General Daniel Cerri, en el marco de la búsqueda de su hijo. Además, la mujer contó que los especialistas le dijeron que del análisis se desprende que sería un joven de "entre 22 y 24 años, de 1,60 de altura".

La mujer que el pasado martes permaneció durante todo el procedimiento en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de Núñez, describió su estado actual: "Estoy rota pero en pie, ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa. No me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa".

"Me caí, me quebré", explicó la mamá del joven que fue visto por última vez el pasado 30 de abril, sobre el momento en que le informaron que la causa de muerte del cuerpo analizado habría sido por asfixia: "Lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué", agregó la mamá de Facundo, al referirse además al secuestro de una patrulla policial que, según el análisis de su GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de su hijo el 8 de mayo pasado, "el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el WhatsApp de su teléfono".

El procedimiento se realizó tras confirmar que la Toyota Etios número 20.610 -perteneciente a la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) bahiense- circuló nueve días después de la desaparición del joven por el cangrejal de General Daniel Cerri donde fueron hallados los restos esqueletizados. El móvil fue enviado a peritar ayer por la mañana, por un pedido que el fiscal bahiense Santiago Ulpiano Martínez realizó a la jueza María Gabriela Marrón.

"No sé si es consecuencia de la visita al presidente de la Nación, que al fiscal se le prendieron las luces, que tenía todas apagadas, o si fue por la charla con la jueza ayer", manifestó Castro.

Un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense fue el que determinó una irregularidad de ese móvil policial tras el análisis de su geolocalización: "Las señales de GPS emitidas por el patrullero referido darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo pasado a varios kilómetros alejado de su rutina y en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo de restos humanos el 15 de agosto pasado", afirmó el fiscal en el escrito que presentó para allanar la UPPL.

Fuentes judiciales confirmaron que en el allanamiento también se secuestraron libros de guardia, teléfonos celulares pertenecientes a los efectivos policiales, dispositivos electrónicos del lugar, handies y anotaciones.