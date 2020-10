H agamos ruido, aunque seamos pobres", gritó el padre de Abigail Riquel, el miércoles ante una multitud. Eran las 18.30, marchaba junto a organismos locales en la plaza Independencia de Tucumán y todavía no imaginaba lo que vendría. Lo rodeaban muchos niños, niñas y adolescentes que sostenían en alto carteles con la foto de su nena de 9 años, violada y asesinada el domingo, cuando salió a jugar a la casa de una amiguita.

Horas más tarde supo que varios de sus vecinos, furiosos por el crimen, habían dado con el único sospechoso, José Antonio "Culón" Guaymás y lo mataron a machetazos y patadas. No era un hecho inverosímil: desde la tarde del mismo miércoles el mismo grupo de vecinos comenzó a difundir por las redes sociales que el acusado estaba escondido en un enorme eucalipto de un predio privado. Así corrían las horas, con la gente que se pasaba información por Facebook, hasta que una de todas las versiones fue la correcta.

Antes, esa misma turba había ido hasta la casa del hermano de Guaymás, donde rompió todo a su paso, y después de enfrentarse con los efectivos que estaban en el lugar, se dirigieron a la comisaría local e intentaron tomarla.

Tal es el impacto de lo que ocurrió en sólo tres días en Tucumán, a partir del femicidio de Abigail, que el secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibáñez, salió a aclarar las versiones, confirmando que fue la gente la que dio con el paradero del sospechoso y luego un móvil policial que pasaba por la zona donde ultimaron a Culón fue alertado sobre la demora del sujeto.

El funcionario describió en pocas palabras la imagen dantesca: "Han ido al lugar y llegaban cada vez más personas y el personal policial ha atinado solamente a resguardar el cuerpo que lo tenían con una soga al cuello, maniatado todo". Hasta la llegada de los refuerzos, sólo tres efectivos intentaron contener a los violentos que avanzaron sin miramientos. Al cierre de esta edición se aguardaban los resultados preliminares de la autopsia del hombre, para confirmar si murió en el lugar o a bordo del patrullero.

Cacería humana

"Yo no soy, fue mi primo", les gritó aterrorizado Guaymás a los dos gauchos identificados como Juan y Eduardo, que lo encontraron en la tarde del miércoles escondiéndose. Cuando le preguntaron su nombre, dijo llamarse Jonathan, pero las dudas de los captores se terminaron al levantarle la remera y descubrir las cicatrices en el cuerpo que lo identificaban como la persona que era buscada por el femicidio de Abigail.

El principio del fin para el presunto femicida fue la declaración de un testigo de la causa, que aseguró haberlo visto cuando caminaba de la mano de Abigail por el lugar donde, horas más tarde, fue encontrado su cuerpo.

Ayer los moradores del barrio Elena White y de El Manantial se reunieron en el mismo predio donde horas antes habían dado muerte a Culón para defender a los baqueanos que lo encontraron. Varios de los presentes se enfrentaron con la policía y aseguraron que Juan y Eduardo sólo lo detuvieron, pero al ver que comenzaba a agolparse gente enardecida, no lograron evitar el violento desenlace.

El jefe policial Ricardo Fresneda describió cómo fue el episodio: "Eran cerca de 500 personas que golpearon ferozmente al sujeto y la policía intervino para evitar que quemen el cuerpo en el mismo predio". Después, al ser trasladado a la morgue, los efectivos tuvieron que realizar un cordón en el que además participó la policía montada, para que los mismos manifestantes no ingresaran.

Anoche un equipo científico confirmó que el cuerpo desfigurado por lo golpes pertenecía efectivamente al joven de 25 años, que contaba con numerosos antecedentes ya que se le abrieron 19 causas judiciales en los últimos diez años. Todas eran por delitos contra la propiedad, como robos, hurtos, asaltos y robos en moto, pero nunca enfrentó un tribunal. De hecho, fue detenido en julio pasado por "tentativa de robo", pero el 10 de octubre fue liberado.

La causa sigue

"Mi hija va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho y va a estar ella un poco más tranquila", aseguró Pablo Riquel, papá de Abigail, anoche. Además, en medio del dolor por la pérdida de su hija, agradeció a los vecinos por acompañar a la familia en el reclamo: "No le deseo mal a nadie, pero los vecinos encontraron al asesino de mi hija. La policía no ha hecho nada, sin la gente seguiría prófugo y podría haberle hecho daño a alguien más. Esta clase de persona no puede estar en medio del pueblo. Tiene que estar tras las rejas, cumpliendo lo que debe cumplir. No tenían que largarlo; ya estaba adentro por distintas causas. La vida de una persona vale mucho más que la plata".

Mientras, el abogado de la familia Riquel, José María Molina, confirmó a Crónica que la causa continuará con una investigación por un presunto segundo implicado. "Existen testimonios que aseguran que el acusado habría mencionado a un cómplice. Procesalmente vamos a trabajar en la hipótesis de la posibilidad de un segundo sospechado".

El letrado aseguró a este diario: "Por ahora tenemos los rumores de una segunda persona, pero no un nombre".

Anoche el fiscal López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios tucumana, confirmó que paralelamente a la causa por el femicidio de la niña "se inició una investigación y se analizarán los videos para individualizar a posibles implicados" por el homicidio agravado de Culón. Aunque el funcionario judicial admitió que todavía no hay órdenes de captura y que los policías que llegaron -después de la gente- al lugar del linchamiento ya prestaron declaración y se convocó a peritos especializados para que ayuden a individualizar a los agresores