P reocupado por el escenario social de la provincia, Axel Kicillof remarcó que "es una situación dramática y excepcional". No obstante, descartó la posibilidad de un estallido en diciembre, como se vio en años anteriores. "Yo me dedico un poco a sacarles la sábana a los fantasmas que se van creando. Desde que asumí y cuando era ministro de Economía, pronosticaban una catástrofe cada tres días. No pasaba. Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día", advirtió.

En ese sentido, reiteró que "cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas. Desde el gobierno nacional, el provincial y los 135 intendentes se dio una respuesta, siempre insuficiente".

Unidad del oficialismo

En declaraciones al diario La Nación, el mandatario provincial también descartó diferencias entre Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner: "Hay una obsesión de determinados analistas pasada de moda".

"Hace años que es así. Nada de lo que diga va a cambiar la opinión a esas personas. Pero tienen derecho a pasarse la vida pensando si Néstor la manejaba a Cristina. Si Cristina después iba a imponerse sobre Scioli y ahora sobre Alberto. Es casi para Púan, la Facultad de Filosofía, una escuela nueva: el existencialismo kirchneroide. No sé a dónde quieren llegar", ironizó.

Desalojo en Guernica

Además, insistió con que "los problemas habitacionales en la provincia no se resuelven con tomas" y volvió a expresar su anhelo de que "todas las familias" que permanecen en el predio de Guernica puedan resolver su situación antes de fin de mes, cuando se cumple el plazo fijado por la Justicia para llegar a una "solución negociada".

"Está firme el fallo de desalojo de la Justicia. Nosotros, el gobierno, somos auxiliares de la Justicia. Lo que hicimos fue pedirle a la Justicia tiempo para buscar una solución negociada. Ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta", declaró.