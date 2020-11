La hermana de Julieta Antón aseguró que la joven "se encuentra en estado de shock" y que "se sentía incómoda" ante la presencia del atacante en sus clases. "Quiero agradecerle públicamente a Sofi (Sofía Bovino, la otra herida), que fue su ángel guardián, se interpuso entre ella y este chico y la salvó, a pesar de que él le decía ‘correte, no es con vos, es con ella’", contó Jacky.

Jacky Antón, hermana de Julieta, relató que la chica apuñalada ya le había dicho que se sentía incómoda ante la presencia de Sebastián Villarreal, quien tomó varias clases de baile con ella. "Lo único que me comentó fue que el lunes 2 de noviembre fue la primera clase presencial del estudio, fue una clase con todas mujeres y sólo un varón, él, y que se había sentido incómoda, no me contó de los mensajes, pero sí que se sentía incómoda ante la presencia de él", recordó.

Y agregó: "Yo creo que sí tenía una obsesión. Le mandaba mensajes privados y ella no le contestaba, salvo algún mensaje como profesora, con cosas muy específicas de una profesora. Él le mandaba un montón de videos para que le corrija. Él quería la atención de ella hacia él, no hacia los demás".

Jacky pidió "que la Justicia de este país actúe y le den la condena que tengan que dar" porque "esta persona no está bien". "Con todos los femicidios que están pasando, uno no sabe si salís a la calle y volvés con vida", finalizó.