K arina la Princesita y Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se conocieron de muy jóvenes y rápidamente se enamoraron. Ambos se embarcaron en una intensa relación que mejoró con la llegada de su única hija, Sol, pero todo terminó en una polémica separación. Más de 13 años después, el tiempo curó las heridas y los dos artistas se llevan muy bien, y de esta forma crían a su primogénita.

Ahora, cada uno rehízo su vida, ella está saliendo con Nicolás Furman y él formó pareja con Barby Silenzi, con quien tuvo a su tercera hija, Abril, además de ser padre de Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino. Tan bien se llevan, que recientemente, cuando Barby se peleó con El Polaco, llevó a la hija de su pareja al estreno del especial de Navidad de la Princesita. Ya adolescente, Sol, que proyecta dedicarse a la música siguiendo los pasos de sus padres, cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram e interactúa con ellos muy a menudo. Ocasionalmente contesta preguntas de los usuarios gracias a una opción de la red social. En esta ocasión, la joven respondió a una fan que quiso saber si ella había sido "un error o planeada". Ante la cuestión, la joven fue concreta: "Eran chiquitos así que supongo que un error. Pero soy el mejor error".

Sol se refería a que Ezequiel tenía 20 años y Karina 21 cuando la tuvieron y estaban comenzando sus carreras, la llegada de su primera hija pudo haber sido una linda sorpresa. Con incredulidad, la Princesita le contestó a su hija a través de las redes: "Quiero que sepa que las bendiciones de Dios tampoco se planean, sólo llegan", comenzó diciendo para que le quede claro a su primogénita. Luego finalizó su mensaje con mucha ternura: "Usted no fue ningún error. Es la bendición más grande que Dios me dio". Al leer la declaración de su mamá, le respondió "Ay, te amo". Vale recordar que en varias ocasiones la intérprete de "Corazón mentiroso" habló sobre la turbulenta relación que mantuvo con su colega, reveló que atravesó sola la mayor parte de su embarazo debido a las giras del Polaco y que se separaron debido a sus infidelidades. Él lo admitió en una entrevista que realizó el año pasado en "Cortá por Lozano": "Muchas veces le pedí perdón a Karina, porque yo era muy chico. Pero a veces el perdón o la disculpa no alcanzan. El tema es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir un poquito las cagadas que me mandé o sentirme un poco ella en ese momento y tratar de reparar".