A lguna vez fueron amigos. Pero la relación terminó de la peor manera y el destino, muchas veces cruel, no les dio la chance de juntarse para tomar un café y arreglar las diferencias. Diego Armando Maradona se declaró enemigo de Juan Sebastián Verón, quien no lo atacó mucho pero tampoco buscó un acercamiento. Sólo quedó registrado como un momento duro, en el que casi terminan a las manos, cuando participaron del "Encuentro por la Paz" (vaya paradoja) en Roma y se insultaron de arriba a abajo tras un encontronazo para luego tener un altercado cuando se dirigían a los vestuarios.

Más allá de esa relación que no pudo tener retorno, Verón dejó de lado el rencor y escribió en su cuenta de Instagram: "Nos inspiraste... Nos hiciste felices... Compartimos, no importa qué pasó... Solamente hoy decirte GRACIAS... Descansá donde estés...".

Las sentidas palabras del titular de la entidad pincharrata fueron acompañadas de tres fotos de Diego, dos de ellas con él a su lado, una de la época en la que compartieron equipo en Boca y la otra del 2010, cuando fue dirigido por el Diez en Sudáfrica.

Tras esa cita mundialista cada uno transitó por su respectivo camino. Jamás hubo un intento de reconciliación. Cuando arregló con Gimnasia, los hinchas se acordaron del presidente del tradicional rival y cantaron: "Y ya lo ve, el que no salta es un inglés". Cada vez que se daba la posibilidad, Diego se prendía en ese grito de guerra pues tenía un destino cercano, en la Ciudad de las Diagonales. "Yo no traiciono: no soy inglés. Otros sí lo hacen y están enfrente", manifestó apenas se encolumnó detrás de media La Plata.

Hace cuatro años, Maradona fue contundente al señalar que "Verón me traicionó, no quiero saber nada ni con él, ni con el padre". En tanto Verón fue duro al advertir: "No me gusta la falta de respeto y menos si en nuestro caso proviene de un jugador de fútbol, fue feo escuchar que te digan que te tiraste para atrás en un partido. Por eso respondí".

En ese amistoso por la paz, Diego le espetó: "Yo no te boludeo", a lo que la Brujita respondió: "No soy vigilante ni botón. Adelante de una cámara todos somos malos y guapos".

Ahora, con la pérdida del mejor jugador que dio la Argentina, Verón sintió la necesidad de expresarse, aun aclarando que había diferencias, poniendo en el lugar de indiscutido a quien tanta felicidad le dio a nuestro pueblo.