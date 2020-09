Con la claridad que la caracteriza,Thelma Fardin habló sobre los mensajes críticos que recibe cuando sube una foto sexy a sus redes y por estar trabajando para la Municipalidad de Ushuaia en charlas de abuso y violencia doméstica.

"Esto que pasa conmigo es lo que pasa con todas las mujeres. Me lo hacen a mí y queda en evidencia, que lo que hacen conmigo es tratar de meter miedo a quienes han denunciado. No te podés mover en Instagram, no se reconoce toda mi formación y mi conocimiento; se tergiversan las cifras y dicen que doy una charla y que cobro una fortuna, cuando en realidad es un trabajo", explicó la actriz en diálogo con Radio de la Ciudad.

Enseguida, deslizó que "son patriarcales y es un intento de hacernos retroceder en una conquista que llevó mucho trabajo e históricamente hubo avances y retrocesos". "No somos las primeras en denunciar ciertas cosas. En algunas ocasiones se retrocedió, pero ahora no creo que ahora suceda. Pero, ¿por qué la vara conmigo está puesta mucho más alta que con cualquier otra figura?", se preguntó de esta manera.

Thelma, reconoció a su vez que "tengo momentos en los que quiero insultar a todo el mundo, pero tengo a mis amigas para darme contención y tengo tranquilidad con lo que hice y en mi profesión, que es lo que también fue mi refugio y lo seguirá siendo".