Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez, opinó que la patada en el rostro que fue aplicada por Maximiliano Thomsen no implica la autoría de una sola persona, sino que se trató de un "ataque en manada" en el que "son responsables todos". "Hay que aclarar que el peritaje es importante, pero no lo más importante. No tenemos que confundir este resultado con el ataque en manada que sufrió Fernando", dijo Burlando. "Estas pericias nos aclaran cuál ha sido la participación de alguno de los imputados en un hecho del que son responsables todos, incluso los liberados", agregó. Burlando consideró que "esta patada brutal no es el que determinó la muerte de Fernando", sino que ese fue el resultado "del aporte de todos los golpes cobardes de distintos flancos y la agresión a toda su humanidad". "Que estos aportes importantes no empañen la verdadera responsabilidad de estos chacales", concluyó.