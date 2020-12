Durante una charla en "Intrusos" con Jorge Rial, Javier Faroni recordó que el actor no trabajaba desde un período prolongado, ya que había sufrido dos accidentes cerebrovasculares. Por su estado de salud, se mantuvo lejos de los escenarios y debía tener cuidados médicos constantemente. Primero vivió en un departamento de Belgrano, acompañado por un equipo de profesionales, y en los últimos meses de su vida lo internaron en un centro de alta complejidad por su delicado estado de salud. Al respecto, su gran amigo, al que consideraba su hermano, aseguró: "Carlín no era millonario ni mucho menos, vivía de su trabajo, tuvo muchos éxitos y ganó mucha plata; también gastó mucha plata. No es un tema que nos guste hablar". Luego, muy emocionado, se refirió a la situación económica de la familia de Calvo: "Carlín supo desde el primer momento que ni a él, ni a Carina, ni a los chicos les iba a faltar nada. Así que desde ese lado, haya lo que haya, no va a faltar nada. Van a tener una vida tranquila".