L uego de conocerse que Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, una joven de 24 años oriunda de Tucumán fuera discriminada en un boliche de Mar del Plata por el personal de seguridad que le negó el ingreso al local bailable, presuntamente por su aspecto físico, se abrió un interrogante que cuestiona ciertas conductas de los argentinos: ¿Por qué persisten estos tipos de actos que parecían haberse superado?

"La discriminación existe porque, lamentablemente, hay gente que se ubica en lugares de poder y considera que desde allí pueden decidir quién entra, quién no entra, quién pertenece o quién queda excluido de determinados ámbitos", señaló en diálogo con Crónica la psicopedagoga y directora de la Asociación Civil Libres de Bullying, María Zysman, quien destacó que "el mundo es para todos y esto no debería ocurrir, pero pese a que se habla y se sigue concientizando, desde los pequeños lugares de poder todavía se toman este tipo de decisiones que lastiman enormemente a quien es discriminado y al entorno que lo acompaña".

Consultada sobre el hecho en cuestión, la profesional reconoció que "la falta de sanciones permite que esto se sostenga. En mi mundo ideal, lo mejor sería que la gente se retire del lugar cuando presencie un acto de discriminación y que a nivel social uno no aceptara estar en lugares donde se discrimina a otros".

Los peligros del Bullying

En reiteradas ocasiones, las personas que son discriminadas, sobre todo los adolescentes, se autolesionan con regularidad cuando necesitan una liberación inmediata de la tensión emocional acumulada. Según los especialistas, "la autolesión es un acto peligroso y puede dejar cicatrices, tanto físicas como emocionales con o sin intención de quererse quitar la vida y requieren de ayuda profesional".

"El bullying es algo que te marca para toda la vida si no lo sabés tratar. A mí me costó contarle a mis padres y cuando lo supieron me cambiaron de colegio, me hice nuevos amigos y dejé atrás ese grupo de compañeros tóxicos", precisó a este diario un joven que fue víctima de acoso escolar durante su niñez.