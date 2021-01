La mística espiritual de los Beatles sigue más vigente que nunca. El emblemático Paul McCartney reveló que mantiene una comunicación espiritual con George Harrison, fallecido el 29 de noviembre de 2001 a causa de un cáncer de pulmón. Según el propio Paul, el contacto se establece a través de un abeto que el guitarrista le regaló. "A George le encantaba la horticultura, era un muy buen jardinero, así que me obsequió ese árbol. Es un abeto enorme y lo tengo plantado junto a mi puerta", contó McCartney en un programa de la BBC.

Luego comentó que lo saluda cada vez que sale de su casa: "Es encantador. Él me lo dio y yo simplemente lo planté, pero ahora, a medida que los años pasan, cada vez que lo miro, pienso: ‘Ese es el árbol que me dio George’ y no tengo dudas de que George ha entrado dentro de este árbol, en mi opinión. Espero que esté contento con ello". Cabe señalar que a fines del 2020 Paul McCartney sacó un nuevo disco grabado en plena pandemia, en su estudio hogareño. El músico, tal como consignó su producción, se encargó de interpretar todos los instrumentos y aseguró que apuntaba a que este nuevo trabajo llegue a ser número uno en todo el mundo.