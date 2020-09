Es uno de los actores más importantes de nuestro país, y desde hace un tiempo varió sensiblemente su perfil, ahora más inclinado al drama. Hace unos años Emilio Disi dijo sobre Guillermo Francella que estaba con "el tema del prestigio", y por eso ya no quería hacer más películas de "Bañeros".

En "Últimos cartuchos", por Vorterix, el hincha de Racing se refirió al tema: "Tenía ganas de transitar otros contenidos. Ya no tenía ganas de que me queme la arena y empezar a saltar, aunque fui feliz haciéndolo. Jamás renegué de algo que haya hecho, amé cada lugar que en su momento transité, hasta cuando era extra".

"La búsqueda no es de prestigio, tenía la necesidad de un reconocimiento y valorización hacia mí como actor, y no que sea el ‘hace de Francella’. No me gustaba que pase eso, quería que se genere otra cosa", destacó el actor que brilló en "El secreto de sus ojos" y "El robo del siglo".