Miguel Ángel Rodríguez habló de su renuncia al "Cantando" luego de dar las explicaciones en vivo y frente al jurado y lo hizo ayer en el programa de Ángel De Brito: "Veníamos meditando la decisión. Teníamos muchas ganas de llegar pero fue una decisión consensuada. Fue un año muy difícil, lo sigue siendo, y uno tiene que agradecer a la vida", aseveró, destacando que no había conflictos en su decisión. Incluso negó que haya utilizado la palabra "dignidad" como una chicana. También apuntó a su cansancio y a las instancias definitorias. "Les digo con el corazón abierto, no creo tener la capacidad para seguir estos días que vienen que son impresionantes", afirmó. "No cualquiera lo hace. Lo van a hacer estos jóvenes que cantan y que viven de eso, que son profesionales y además se lo merecen. Como mínimo tenía que aprender ocho temas más y juro que ya no me daba el cuerpo", finalizó el actor y también dijo que aprender el guion de una tira o de una obra de teatro le resultaba más fácil que ensayar cinco temas más con tal de llegar a la final. ¿Le creemos?