Tras conocerse la noticia sobre la primera vacuna surgida en Rusia contra el coronavirus, el embajador argentino en la ciudad de Moscú, Ricardo Lagorio, avaló el registro, al destacar que se trata de "un país serio con un importante desarrollo científico".

En diálogo con Crónica HD, el funcionario sostuvo que "el presidente Vladimir Putin anunció que la vacuna que estaban desarrollando ha sido registrada en el Ministerio de Salud según la normativa rusa. El anuncio iba a ser en las próximas horas, pero se adelantó. Ahora queda el proceso de producción de vacunación al público, sobre lo cual no hay información oficial. Putin dijo que la vacuna ha sido registrada".

En tanto, aseguró: "No soy un experto, pero puedo decir que Rusia tiene un alto nivel de excelencia en tecnología e innovación; ahora, no puedo certificar esta vacuna, porque no tengo conocimientos técnicos, pero por lo que dijo Putin, la pudieron registrar porque había cumplido con todos los procesos de certificación de salud según su protocolo", y concluyó: "Es imprescindible invertir en eso y es una gran lección para estos tiempos. Aquellos países que la hicieron bien están logrando respuestas".