El actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, arremetió contra las personas y los miembros de la oposición que convocaron a una marcha el próximo lunes 17 de agosto (17A) en contra de la vigencia del aislamiento obligatorio, sobre quienes subrayó que "no saben, no leen o no entienden que no hay país del mundo que no haya adoptado la cuarentena al que le haya ido bien económicamente".

En este sentido, el ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que le da "mucha pena" la realización de esta movilización, ya que "traerá un montón de contagiados", en declaraciones a la prensa durante una visita al distrito de Berisso.

Fiel a su estilo, Fernández ninguneó al actor y dirigente radical Luis Brandoni, quien fue uno de los referentes en la convocatoria por redes sociales a la movilización, bajo la consigna de "defender la libertad", y afirmó que "lo más serio que hizo fue la película ‘Esperando la carroza’".

Por su parte, el ex jefe de Gabinete también tuvo palabras para el ex presidente Mauricio Macri y su viaje a Europa, sobre el cual consideró que "alguien serio, respetuoso, no hace eso".

Con vistas al futuro, Fernández consideró que hay que "mirar cuál es el destino del mundo en el que deberá sentarse la Argentina", y destacó que se deberá salir de esta situación "a través del Estado", que tendrá que invertir mucho hasta que arranque la maquinaria privada y empiece a generar trabajo".