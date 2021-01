C ada día que pasa, Donald Trump da un nuevo paso hacia la puerta de salida de la Casa Blanca y no sólo porque a su mandato le quede menos de una semana. Con el apoyo de algunos legisladores republicanos, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes votó a favor de someter al presidente a un juicio político por "incitar a la insurrección", al arengar a sus fanáticos que terminaron tomando el Capitolio.

El artículo que inició el proceso cita las reiteradas denuncias de Trump sobre el supuesto robo de las elecciones del 3 de noviembre, así como el discurso que pronunció el 6 de enero en Washington ante sus partidarios antes de que irrumpieran en el palacio legislativo. También hace referencia a la llamada del presidente al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que "encontrara" suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en ese estado.

"El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder y puso en peligro una rama coordinada del gobierno. De ese modo, traicionó su confianza como presidente, para agravio manifiesto del pueblo estadounidense", destaca la resolución que obtuvo 232 votos a favor y 197 en contra.

El pedido de juicio político debe ahora obtener mayoría de dos tercios en el Senado (67 sobre los 100 legisladores) para que Trump sea destituido.

Trámite demorado

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anunció que no convocará a la Cámara Alta antes de que finalice su receso actual, el próximo 19 de este mes, un día antes de la asunción de Joe Biden. Si esto se concreta, quedaría descartado que la iniciativa impulsada por la oposición demócrata sea aprobada mientras Trump esté en la Casa Blanca.

Por su parte, en medio del clima enrarecido de enero, el magnate dejó de lado su lenguaje más violento y llamó a sus seguidores a tener calma, a la vez que aseguró que rechaza cualquier tipo de violencia.

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, no transgresión de la ley y no vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", señaló en un comunicado publicado por la Casa Blanca, ya que su cuenta de Twitter sigue suspendida.

No lo toleró

Un hombre oriundo de Georgia se suicidó de un disparo en el pecho, tras haber sido acusado de participar del asalto al Capitolio. Se trata de Christopher Stanton Georgia, de 53 años, cuya esposa lo encontró en el sótano y reveló que había "sangre por todas partes".

El miércoles de la semana pasada, en medio de los incidentes, Georgia fue arrestado en Washington, acusado de violar el toque de queda vigente en la ciudad y de "entrada ilegal a propiedad pública". Al día siguiente se declaró inocente ante la Justicia.